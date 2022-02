Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce nouvel attaquant de Dupraz se livre sur son arrivée !

Publié le 3 février 2022 à 14h45 par P.L.

Après avoir multiplié les pistes pour recruter un nouvel attaquant, l'ASSE a réussi à mettre la main sur Enzo Crivelli. Et le joueur de 26 ans s'est livré sur les raisons de son arrivée au sein du club stéphanois.

Lors du dernier mercato hivernal, Pascal Dupraz a visiblement été écouté par sa direction. En janvier dernier, l’ASSE a enregistré pas moins de sept nouveaux joueurs au sein de son effectif comme Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Falaye Sacko et Enzo Crivelli, attaquant tant recherché par Pascal Dupraz cet hiver après avoir multiplié les pistes. D’ailleurs, l’ancien bordelais s’est exprimé concernant les raisons de son arrivée avant la rencontre face à Montpellier ce samedi.

« Saint-Etienne est un grand club, et c'est un beau challenge pour moi »