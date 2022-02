Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts s'enflamment pour le recrutement hivernal !

Publié le 3 février 2022 à 14h30 par A.M.

Quelques heures après la fermeture du mercato, l'ASSE a dressé le bilan de son recrutement hivernal et semble très satisfait. Désireux de se renforcer, les Verts ont attiré sept nouveaux joueurs, ce qui enchante Pascal Dupraz et Loïc Perrin.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne avait besoin de se renforcer. Et pour cause, les Verts, derniers de Ligue 1, étaient dans l'obligation de se renforcer afin de pouvoir lutter efficacement dans la course pour le maintien. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'ASSE a vu filer de nombreux internationaux africains à la CAN, affaiblissant de façon importante l'effectif de Pascal Dupraz. Par conséquent, le club du Forez a réussi à attirer sept nouveaux joueurs à commencer par Bakary Sako et Joris Gagnon, qui étaient libres de tout contrat. Par la suite, comme révélé par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Paul Bernadoni et Sada Thioub, prêtés par Angers. Et le club du Forez ne s'est pas arrêté là puisque Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Eliaquim Mangala ont également débarqué. Le bilan est donc très satisfaisant pour l'ASSE.

Perrin et Dupraz sont ravis