Mercato - ASSE : La grande annonce de Loïc Perrin sur le dossier Guilavogui !

Publié le 3 février 2022 à 10h00 par T.M.

Cet hiver, Joshua Guilavogui a retrouvé la Ligue 1 en rejoignant Bordeaux. Un joueur que l’ASSE n’avait pas pour idée de rapatrier dans le Forez.

A l’occasion de ce mercato hivernal, l’ASSE a notamment acté le retour de Bakary Sako. De même, dans le Forez, il a également été question de retrouvailles avec Robert Beric et Bafétimbi Gomis, qui n’ont finalement pas retrouvé les Verts. D’autres anciens de l’ASSE auraient-ils également pu revenir à Geoffroy-Guichard ? Alors que Joshua Guilavogui s’est engagé avec Bordeaux, certains fans stéphanois auraient bien aimé que la direction de l’ASSE tente le coup pour le faire revenir.

« Je l’ai appelé. Mais… »