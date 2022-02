Foot - Mercato - OM

Mercato : Arabie Saoudite, McCourt... Ces folles révélations sur les coulisses de la vente de l'OM !

Publié le 3 février 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Il y a tout juste un an, Marseille s'enflammer face aux informations concernant la vente de l'OM. Et pour cause, plusieurs journalistes ont annoncé que tout était bouclé et que le club phocéen passerait sous pavillon saoudien. Ancien journaliste de Canal+, Matthias Manteghetti est revenu sur ce feuilleton.

Voilà désormais un an que l'OM aurait du passer sous pavillon saoudien. En effet, au début du mois de février 2021, Thibaud Vézirian publiait une vidéo qui a fait un énorme buzz à Marseille dans laquelle il assurait que Frank McCourt avait accepté de vendre le club à la holding d'Al-Walid bin Talal. D'après le journaliste, tout était bouclé et il ne manquait plus que l'officialisation par le biais d'un communiqué dont la diffusion était prévue dans les jours suivants. Dans la foulée, c'est Matthias Manteghetti qui en a rajouté une couche, participant à enflammer les réseaux sociaux. Ce dernier, qui était alors journaliste de Canal+ , a confirmé les informations de Thibaud Vézirian, tout en apportant des nouveaux éléments à l'image du prix de vente, alors estimé à 480M€ ou encore de la présence de Luis Campos dans ce projet colossal. L'ancien journaliste de la chaîne cryptée assurait même qu'Emmanuel Macron avait participé aux discussions pour la vente de l'OM. Cependant, un an plus tard, et après de multiples démentis de Frank McCourt, force est de constater que rien ne se dessine dans ce feuilleton. Et alors que Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que le processus suit son cours, Matthias Manteghetti est quant à lui plus lucide.

Les coulisses d'un feuilleton fou