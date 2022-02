Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps, Pochettino... Tout a basculé pour Zidane !

Publié le 3 février 2022 à 12h10 par A.M.

Bien que longtemps réticent à l'idée de rejoindre le PSG, Zinedine Zidane commence à revoir ses plans, notamment compte tenu de la situation de Didier Deschamps qui semble bien accroché au poste de sélectionneur.

Depuis plusieurs années, le PSG rêve d'attirer Zinedine Zidane. Toutefois, le natif de Marseille a longtemps semblé réticent à l'idée de débarquer à Paris pour deux principales raisons. La première concerne son attachement à sa ville natale et au fait qu'il supporte l'OM, la seconde est plus professionnelle puisque le rêve de Zinedine Zidane est de prendre la succession de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, le technicien français n'est plus du tout fermé à l'idée de rejoindre le PSG, notamment grâce au forcing de son conseiller Alain Migliaccio.

Zidane est maintenant très chaud pour le PSG