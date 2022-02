Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la vente de l'OM, c'est terminé !

Publié le 3 février 2022 à 13h10 par A.M.

Ancien journaliste de Canal+, Matthias Manteghetti était, avec Thibaud Vézirian, à l'origine des nombreuses informations concernant la vente de l'OM il y a un an. Mais aujourd'hui, il est persuadé que tout a capoté.

Il y a tout juste un an, Marseille s'est embrasée. Et pour cause, de nombreuses informations sont sorties concernant la vente de l'OM. D'après Thibaud Vézirian, tout était bouclé et le communiqué était même prêt à être publié. Une information confirmée dans la foulée par le journaliste de Canal+ , Matthias Manteghetti qui a même apporté des précisions complémentaires à l'image du prix de vente ou encore de la présence de Luis Campos dans le projet. Finalement, un an plus tard, rien n'a abouti, et Frank McCourt continue de démentir les rumeurs de vente. Matthias Manteghetti, sûr de ses informations, estime que la vente était quasiment bouclée mais qu'elle a capoté dans la dernière ligne droite.

«Je suis certain qu’il s’est passé quelque chose et que la vente ne s'est pas finalisée»