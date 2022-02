Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane fixe une énorme condition au Qatar !

Publié le 3 février 2022 à 11h45 par A.M.

Bien qu'il ne ferme pas totalement la porte au PSG, Zinedine Zidane ne compte pas débarquer en cours de saison, et surtout, il rêve toujours de prendre le poste de Didier Deschamps.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble de plus en plus incertain, le club parisien travaille déjà sur la succession de l'Argentin, avec un nom en tête : Zinedine Zidane. Le technicien français est libre depuis son départ du Real Madrid et du côté du Qatar, on rêve de l'attirer depuis de nombreuses années. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, le PSG peut compter sur un atout de taille, à savoir Alain Migliaccio, le conseiller de Zidane, qui le pousse à accepter l'offre parisienne.

Zidane espère toujours les Bleus