Mercato - OM : Une décision XXL prise pour l’avenir de Saliba ?

Publié le 3 février 2022 à 11h10 par B.C.

Prêté l’été dernier à l’OM, William Saliba s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli. Des prestations qui pourraient inciter Arsenal à vouloir conserver le défenseur central à l’issue de la saison.

En manque de temps de jeu à Arsenal, William Saliba a filé du côté de l’OM lors du dernier mercato estival, un choix gagnant pour l’ancien défenseur de l’ASSE. Ce dernier apparaît comme l’un des cadres de Jorge Sampaoli et malgré l’absence d’option d’achat dans son prêt, l’OM se verrait bien conserver William Saliba à l’issue de la saison. « Ce qui va se passer dans 6 mois, je ne sais pas. Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien », expliquait dernièrement Saliba au micro de RMC . Mais Arsenal pourrait bien plomber les plans de l’OM.

Arsenal compte récupérer Saliba