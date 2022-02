Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone ne lâche rien dans le dossier Haaland !

Publié le 3 février 2022 à 18h15 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé, l'une des priorités du PSG serait Erling Haaland, malgré la grande concurrence sur le dossier. D'ailleurs, le FC Barcelone ne lâcherait rien pour le Norvégien et devrait bien être de la partie l'été prochain.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé semble se rapprocher d’un départ libre du côté du Real Madrid. L’international tricolore aurait d’ailleurs déjà un accord moral avec le club madrilène en vue de l’été prochain comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. De ce fait, le PSG songerait déjà à la succession de son numéro 7 malgré ses espoirs de le voir prolonger avant la fin de la saison. Leonardo aurait donc déjà identifié quelques cibles. Mais l’une de ses priorités est Erling Haaland comme le10sport.com a pu vous l’annoncer en août dernier. Néanmoins, la tâche sera rude, notamment à cause de la concurrence sur le dossier. D’ailleurs, l’un des principaux prétendants du Norvégien ne lâcherait rien.

Le Barça devrait bien se positionner sur Haaland cet été malgré la complexité du dossier