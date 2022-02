Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone se prononce sur la piste Erling Haaland !

Publié le 3 février 2022 à 14h15 par P.L.

À 21 ans, Erling Haaland est toujours énormément convoité sur le marché des transferts, le Norvégien possédant de nombreux prétendants comme le PSG ou encore le FC Barcelone. Joan Laporta s'est d'ailleurs exprimé sur le dossier de l'attaquant du Borussia Dortmund.

Toujours au Borussia Dortmund, Erling Haaland continue d’être l’un des joueurs les plus convoités du marché des transferts aux côtés de Kylian Mbappé. De nombreux cadors européens veulent s’attacher les services du Norvégien, comme le PSG qui en a fait sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité dès août dernier, ou encore le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City... De son côté, le Barça ne compte rien lâcher pour Erling Haaland malgré le récent recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. Joan Laporta s’est d’ailleurs exprimé sur le dossier de l’attaquant de 21 ans lors de la présentation du Gabonais à la presse.

Selon Laporta, le Barça « a pour mission d'étudier les possibilités d'intégrer des joueurs intéressants »