Mercato - ASSE : Loïc Perrin fait déjà une annonce sur l'avenir d'Enzo Crivelli !

Publié le 3 février 2022 à 16h10 par A.M. mis à jour le 3 février 2022 à 16h13

Recrue de dernière minute du côté de l'ASSE, Enzo Crivelli a été prêté avec option d'achat. Loïc Perrin s'est d'ailleurs prononcé sur ce dossier.

Cet hiver, l'une des priorités de l'ASSE était de dénicher un avant-centre. Une quête loin d'être évidente pour les Verts qui ont multiplié les pistes... et les échecs. Jean-Philippe Mateta, Serhou Guirassy, Vedat Muriqi, Bafétimbi Gomis ou encore Robert Beric ont tous été annoncés dans le viseur du club du Forez durant le mois de janvier. Finalement, l'ASSE a attiré Enzo Crivelli dans les dernières heures du mercato. L'ancien avant-centre de Caen a été prêté par l'Istanbul Basaksehir avec une option d'achat.

«L'option d'achat n'est pas automatique»