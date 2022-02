Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier danger est annoncé avec Crivelli !

Publié le 3 février 2022 à 3h45 par A.M.

Nouveau buteur de l'ASSE, Enzo Crivelli à le sang chaud ce qui pourrait créer des tensions avec Pascal Dupraz comme s'en amuse Patrick Battiston.

En quête de renforts offensifs et notamment d'un avant-centre, l'ASSE a multiplié les pistes avant d'obtenir le prêt avec option d'achat d'Enzo Crivelli dans les dernières heures du mercato. L'ancien buteur de Caen fait son retour en Ligue 1. Patrick Battiston, passé par l'ASSE entre 1980 et 1983 et désormais directeur du centre de formation des Girondins de Bordeaux, a vu éclore Enzo Crivelli, formé en Gironde, et présente le nouvel attaquant des Verts en soulignant son caractère sanguins.

«J’espère que ça ne fera pas d’étincelles avec Pascal Dupraz»