Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les confidences de Perrin sur le retour avorté de Robert Beric !

Publié le 2 février 2022 à 22h00 par T.M.

Durant le mois de janvier, Robert Beric a été annoncé de retour à l’ASSE. Si le Slovène n’a finalement pas retrouvé le Forez, Loïc Perrin a évoqué ce dossier

A la recherche d’un attaquant cet hiver, l’ASSE avait fait de Jean-Philippe Mateta sa priorité. Finalement, l’attaquant a été retenu par Crystal Palace, obligeant les Verts à regarder ailleurs pour trouver le renfort offensif désiré par Pascal Dupraz. Plusieurs noms ont alors circulé dans le Forez et c’est finalement Enzo Crivelli qui est arrivé en prêt. Finalement, le joueur cédé par Basaksehir n’était pas la première option pour l’ASSE, qui avait notamment une opportunité avec Robert Beric. Mais tout a ensuite basculé et le retour du Slovène a finalement capoté.

« Une histoire de timing et financière »