Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi tente un gros coup à 0€ pour l'été prochain !

Publié le 3 février 2022 à 16h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone est toujours en difficulté sur le plan financier, Xavi souhaiterait mettre la main sur Marcelo Brozović, actuellement dans sa dernière année de contrat à l’Inter.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone est parvenu à se renforcer lors du mercato hivernal, avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi permettre à Xavi d’espérer faire mieux lors de cette seconde partie de saison, mais en interne, Joan Laporta prépare déjà le prochain exercice. Si le président du Barça rêve d’un énorme coup avec Erling Haaland, d’autres pistes plus abordables ont été activées, menant notamment vers des joueurs approchant de la fin de leur contrat. Franck Kessié (AC Milan) ou Antonio Rüdiger (Chelsea) seraient notamment visés, et il en est de même de Marcelo Brozović (Inter).

Une offensive du Barça pour Brozović