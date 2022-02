Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée de Dembélé au PSG se confirme…



Joan Laporta s’est exprimé sur le dossier Dembélé en conférence de presse. Décryptage.

A l’occasion d’une conférence de presse tenue mardi, le président du FC Barcelone Joan Laporta est revenu sur le dossier Ousmane Dembélé : « La vérité est que Dembélé est difficile à comprendre. Maintenant, nous l'avons dans l'équipe et Xavi travaille sur le présent immédiat et le moyen terme. Si c'est un joueur que nous n'aurons pas la saison prochaine ? Vous pouvez le dire. Il semble qu'il ait un accord avec un autre club et je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous allons examiner l'intérêt du club ».

Si Laporta parle d’un accord avec un autre club

Au-delà du fait qu’il apparaît tout à fait incroyable que le président Laporta paraisse reprocher à Dembélé d’avoir un accord avec un autre club et de ne pas prolonger au Barça alors que c’est son droit le plus absolu puisqu’il est en fin de contrat en juin, le dirigeant catalan apporte une révélation de taille en évoquant l’existence de cet accord avec un autre club. Dans un contexte où certains médias ont révélé que le joueur était désormais OK avec le PSG, le futur deal semble se confirmer aujourd’hui. Dans le contexte, la mise en avant du nom de Leonardo sur son téléphone par l’agent d'Ousmane Dembélé pourrait bien ne pas être le fait du hasard mais bien un signe annonciateur.