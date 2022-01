Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Newcastle, Arabie Saoudite… La nouvelle bombe de Vezirian sur la vente du club !

Publié le 31 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Très actif au sujet de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian répète que le club phocéen sera prochainement vendu à l'Arabie Saoudite.

Voilà près d'un an que Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que l'OM est vendu. Malgré l'absence d'officialisation et les multiples démentis de Frank McCourt et Pablo Longoria, le journaliste est formel et continue d'assurer qu'en coulisses tout est bouclé. D'ailleurs Thibaud Vézirian en rajoute une couche sur ce dossier en répétant qu'il suffit d'être patient.

«Tout va se mettre en place, il n'y a plus qu'à attendre»