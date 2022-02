Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'énorme sortie de Pascal Dupraz sur le mercato !

Publié le 3 février 2022 à 14h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Pascal Dupraz est revenu sur le recrutement hivernal de l'ASSE qui a vu débarquer sept nouveaux joueurs.

Au moment où le mercato d'hiver ouvrait ses portes, l'ASSE était très attendue compte tenu de sa situation sportive, mais également des nombreux joueurs ayant disputé la CAN. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés en provenance d'Angers. Mais ce n'est pas tout puisque les Verts ont également attirer Eliaquim Mangala, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Falaye Sacko. Un recrutement qui enchante Pascal Dupraz.

Dupraz se réjouit du recrutement de l'ASSE