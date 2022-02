Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin justifie un choix fort du mercato hivernal !

Publié le 4 février 2022 à 7h30 par D.M.

L'ASSE a recruté sept joueurs lors du dernier mercato hivernal, mais pas un milieu de terrain. Coordinateur sportif du club stéphanois, Loïc Perrin a justifié ce choix.

L’ASSE a été l’un des clubs français les plus actifs lors du dernier mercato hivernal. Sept joueurs ont débarqué à Saint-Etienne pour tenter de maintenir le club en Ligue 1 : Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Le club stéphanois est parvenu à renforcer l’ensemble des secteurs, excepté le milieu de terrain. Interrogé par Jérôme Rothen, Loïc Perrin a justifié ce choix.

« Un milieu de terrain ? Ce n’était pas une priorité »