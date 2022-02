Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin fait passer un gros message après le mercato !

Publié le 4 février 2022 à 4h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, ne cache pas sa satisfaction après le mercato des Verts.

Bien décidé à se renforcer cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé en attirant sept nouveaux joueurs à savoir Bakary Sako, Joris Gagnon, Paul Bernadoni, Sada Thioub, Falaye Sacko, Enzo Crivelli et Eliaquim Mangala. En parallèle, trois joueurs sont partis à savoir Ignacio Ramirez, Jean-Philippe Krasso et Alpha Sissoko. Présent devant les médias, Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts, ne cache ainsi pas sa joie.

«Je pense qu’on ne s’est pas trompé»