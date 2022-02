Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïc Perrin dévoile les coulisses de l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 3 février 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Arrivé en décembre dernier à l'ASSE pour tenter de sauver le club, Pascal Dupraz fait déjà l'unanimité à Saint-Etienne. A l'origine de la venue du technicien, Loïc Perrin ne regrette pas son choix.

L’ASSE est un monument en péril. Lanterne rouge du championnat au moment d’entamer la deuxième partie de saison, le club stéphanois tente à tout prix de se sauver en se montrant actif sur le marché des transferts, mais aussi en changeant d’entraîneur. En décembre dernier, les dirigeants prenaient la décision de se séparer de Claude Puel, après une lourde défaite à domicile face à Rennes (0-5). Les responsables avaient alors contacté plusieurs techniciens comme David Guion ou encore Frédéric Hantz. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pascal Dupraz était la grande priorité de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ancien entraîneur d’Evian ou encore du TFC, il connaît bien ces situations chaudes. En 2016, le technicien avait réussi l’exploit de maintenir le club toulousain en Ligue 1, remontant un retard que beaucoup considéraient comme trop important. « Il n'y a pas eu l'ombre d'une hésitation. C'est mon karma. Ce qui gêne, c'est que je dis que nous allons nous maintenir. Parce que ça met en haleine. Cet espèce d'ordonnancement feutré et aseptisé du foot… Ça ne se dit pas. Parce que si tu t'avances comme ça, on t'attend avec un gourdin » avait confié Dupraz au début du mois de janvier dans un entretien accordé à Eurosport.

« Il y a eu plusieurs choix, mais Dupraz est l’homme qu’il nous fallait »