Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz interpelle déjà Crivelli !

Publié le 3 février 2022 à 15h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE a obtenu le prêt d'Enzo Crivelli. Un profil qui plaît beaucoup à Pascal Dupraz comme il le confie en conférence de presse.

Bien décidé à dénicher un nouveau buteur, l'ASSE a multiplié les pistes et surtout les échecs. De Jean-Philippe Mateta à Serhou Guirassy en passant par Robert Beric et Bafétimbi Gomis, les Verts ont enchaîné les les dossiers chauds afin finalement de miser sur Enzo Crivelli en toute fin de mercato. Malgré une arrivée de dernière minute, Pascal Dupraz se réjouit de l'arrivée de l'ancien avant-centre de Caen.

«On est plus près de la fin de série sans marquer de Crivelli»