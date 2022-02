Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’avenir d’une nouvelle recrue est déjà incertain !

Publié le 4 février 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’ASSE en toute fin de mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Enzo Crivelli n’est pas pour autant certain d’être encore chez les Verts la saison prochaine. Loin de là.

« Saint-Etienne est un grand club, et c'est un beau challenge pour moi. J'enchaînais les pépins, mais j'ai confiance en moi. Je viens pour me relancer et marquer », a indiqué Enzo Crivelli (26 ans) jeudi en conférence de presse sur son choix de rejoindre l’ASSE cet hiver, alors que le buteur français a été prêté avec option d’achat par le club turc de l’Istanbul Basaksehir. Mais en fonction des évènements, Crivelli pourrait n’être que de passage à l’ASSE…

« Compliqué de lui proposer du long terme »