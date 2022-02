Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Dupraz justifie son choix !

Publié le 4 février 2022 à 1h00 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Falaye Sacko s'est prononcé sur son choix de rejoindre l'ASSE cet hiver.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne s'est largement renforcé sur le marché, mais a tout de même du agir dans les dernières heures du mercato compte tenu du fait que Pascal Dupraz attendait encore un avant-centre et un latéral droit dans la dernière ligne droite du marché. Dans cette optique, Enzo Crivelli et Falaye Sacko ont débarqué lundi. Le latéral droit malien a été prêté par le Vitoria Guimaraes et il a justifié son choix à l'occasion de sa présentation officielle en conférence de presse.

«Saint-Étienne est un club dont j’ai toujours rêvé»