Mercato - PSG : Leonardo pourrait avoir une ouverture avec une star de Premier League !

Publié le 3 février 2022 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG serait attentif à la situation de Marcus Rashford, Manchester United aurait un plan précis pour conserver son attaquant.

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé est sur le point de mettre fin à son aventure parisienne. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français se rapproche du Real Madrid, club avec lequel il dispose déjà d’un accord de principe en vue de la saison prochaine. Malgré son forcing pour une prolongation, le PSG risque donc de devoir se faire une raison avec Kylian Mbappé, et de frapper fort pour sa succession. À en croire la presse britannique, Leonardo aurait notamment coché le nom de Marcus Rashford pour renforcer le secteur offensif du PSG, et l’attaquant de Manchester United pourrait rapidement se retrouver sur le marché.

United veut convaincre Rashford