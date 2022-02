Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible coup dur pour Leonardo dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 3 février 2022 à 23h10 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG explorerait quelques pistes, dont celle menant à Karim Adeyemi. Toutefois, le jeune international allemand aurait déjà fait son choix pour son avenir.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé semble se rapprocher d’un départ au Real Madrid, ce dernier disposant déjà d’un accord moral avec le club madrilène comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. De ce fait, le PSG étudierait déjà quelques pistes pour remplacer son numéro 7 si celui-ci venait à partir libre à l’issue de la saison. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous annonçait qu’Erling Haaland figurait parmi les priorités de Leonardo pour succéder à Kylian Mbappé. Mais le directeur sportif parisien ne compterait pas s’arrêter à cette simple piste puisque le profil de Karim Adeyemi l’intéresserait également. Néanmoins, le PSG ne serait pas seul sur le dossier, d’autant que le joueur aurait déjà tranché pour son avenir.

Adeyemi a déjà tranché pour son avenir