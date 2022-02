Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour l’arrivée d’Erling Haaland !

Publié le 3 février 2022 à 16h15 par B.C.

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland serait encore loin de la capitale française.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est proche de rejoindre le Real Madrid. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant du PSG dispose déjà d’un accord de principe avec Florentino Pérez, obligeant Nasser Al-Khelaïfi à se pencher sur sa succession. D’après nos informations, Erling Haaland apparaît comme la cible prioritaire du PSG pour oublier Kylian Mbappé, mais la plupart des clubs européens sont également à l’affût sur le phénomène norvégien du Borussia Dortmund, de quoi considérablement compliquer les affaires du club parisien.

Le PSG, simple outsider pour Haaland ?