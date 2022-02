Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les premiers doutes arrivent pour l'avenir de Sampaoli !

Publié le 4 février 2022 à 8h45 par A.M.

Arrivé sur le banc de l'OM il y a quasiment un an et alors que son contrat court jusqu'en juin 2023, Jorge Sampaoli commence à susciter de premiers doutes.

Il y a un an, l'OM décidait de se séparer d'André Villas-Boas après une conférence de presse durant laquelle le technicien portugais avait chargé sa direction pour le recrutement d'Olivier Ntcham. Pour le remplacer, Pablo Longoria a rapidement jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli qui était alors sur le banc de l'Atlético Mineiro. Et après un intérim assuré par Nasser Larguet, l'Argentin est arrivé à Marseille en mars dernier. Rapidement, son style rappelant Marcelo Bielsa a plu aux fans de l'OM, mais depuis quelques semaines, la méthode Sampaoli suscite quelques doutes en interne.

La méthode Sampaoli interroge