Mercato : PSG, équipe de France… Que doit faire Zidane pour son avenir ?

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane devrait rapidement faire son retour dans la lumière. Plusieurs options se présentent pour le Français. Que doit-il alors choisir ?

En mai dernier, Zinedine Zidane avait choisi de dire stop au Real Madrid. Fatigué, le Français a pris un peu de recul. Reposé, Zizou s’apprête désormais à faire son grand retour sur un banc de touche. Dans les mois à venir, Zidane devrait reprendre du service. L’avenir du technicien tricolore est actuellement au centre de nombreuses rumeurs et tous les regards se tournent notamment vers le PSG où il est envoyé pour succéder à Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l’a révélé, cela avance bien pour l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG et de jour en jour, cela semble se préciser.

L’embarras du choix !

Tandis que le Qatar rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG, certains rêveraient de le voir ailleurs et plus précisément sur le banc de l’équipe de France. Si Didier Deschamps est actuellement en poste, son contrat court jusqu’en 2022 après le Mondial. La question est de savoir si le champion du monde 1998 et 2018 sera confirmé ou non. Zidane ferait en tout cas d’une arrivée en équipe de France sa priorité. Si jamais la place n’était pas disponible, il pourrait ouvrir la porte au PSG. Quid des autres options ? Manchester United serait également très intéressé.



