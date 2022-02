Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La situation se tend pour Eden Hazard !

Publié le 4 février 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Laissé sur le banc lors de la rencontre de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao, Eden Hazard ne cacherait pas son incompréhension en interne. Mis de côté par Carlo Ancelotti, le joueur belge peine toujours à convaincre au Real Madrid.

L’attente était énorme autour d’Eden Hazard. Lorsqu’il débarque en Espagne en juillet 2019 après sept ans passés à Chelsea, l’international belge était considéré comme l’une des futures stars du Real Madrid. Mais recruté 115M€ par la formation merengue, l’ailier n’est pas parvenu à retrouver son niveau, aperçu en Premier League. Agé aujourd’hui de 31 ans, il n’est plus le joueur explosif, capable de faire des différences sur une action. Fragilisé par plusieurs blessures, Eden Hazard ne fait plus l’unanimité au sein du Real Madrid et notamment auprès de son entraîneur. Carlo Ancelotti a décidé de le laisser sur le banc, ce jeudi, lors de la rencontre de Coupe du Roi face à l’Athéltic Bilbao (défaite 1-0), préférant faire jouer Vinicius Jr et Rodrygo, qui revenaient pourtant du Brésil.

La situation se tend entre Ancelotti et Hazard

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a tenté de justifier son choix en conférence de presse : « Pourquoi Jovic, Hazard ou Bale n'ont pas joué ? J'ai fait sortir Toni Kroos et Vinicius Jr à cause de la fatigue. J'étais en train de réfléchir aux changements pour les prolongations. Je n'ai pas eu le temps de faire entrer d'autres joueurs... (Un autre journaliste insiste...) Je n'ai rien de plus à dire. Pourquoi ne pas parler de (Dani) Ceballos ou de (Jesus) Vallejo. Ils ne sont pas que trois joueurs (Luka Jovic, Eden Hazard et Gareth Bale). J'ai pris des décisions qui n'ont pas impliqué ces joueurs. Vous devez vous montrer honnête et parler des autres joueurs qui n'ont pas joué non plus et qui sont au même niveau ». Une explication, qui n’a pas convaincu Eden Hazard. Comme indiqué par Marca, le joueur ne comprendrait pas la décision du technicien italien, alors qu’il semble avoir retrouvé une forme optimale.

Hazard voudrait partir