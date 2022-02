Foot - Mercato - OM

Mercato : PSG, OM… Cette énorme sortie sur l’arrivée de Belaïli en Ligue 1 !

Publié le 4 février 2022 à 18h45 par B.C. mis à jour le 4 février 2022 à 19h21

Dans le viseur de l’OM, Youcef Belaïli a finalement pris le chemin de Brest cet hiver comme vous l’avait révélé le 10 Sport. Un choix étonnant aux yeux de son ancien entraîneur Hubert Velud, qui estime que l’international algérien avait le potentiel pour rejoindre Marseille ou le PSG.

Après un premier passage raté à Angers, Youcef Belaïli a l'occasion de retenter sa chance en Ligue 1. Libre après son départ du Qatar SC, l’international algérien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec Brest, bien que d’autres pistes en France existaient pour lui. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Bordeaux, Lorient et Troyes s’intéressaient à Youcef Belaïli, tout comme l’OM, qui voulait néanmoins trouver une porte de sortie à Luis Henrique avant de se positionner concrètement. Finalement, c’est donc en Bretagne qu’évoluera désormais l’ailier algérien de 29 ans, mais aux yeux d’Hubert Velud, son ancien entraîneur à l’USM Alger, Youcef Belaïli avait le niveau pour rejoindre l’OM ou le PSG au cours de sa carrière.

« Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL »