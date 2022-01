Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : La Ligue 1 s’arrache Belaili !

Publié le 30 janvier 2022 à 21h22 par Alexis Bernard mis à jour le 30 janvier 2022 à 21h27

Libre de tout contrat, Youcef Belaili est dans le viseur de plusieurs clubs français. Et notamment de l’OM, qui tente de prêter Luis Henrique pour pouvoir le signer.

A 24h de la fermeture du mercato, Youcef Belaili (29 ans) n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Libre, l’international algérien qui a brillé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations croule sous les propositions. Et les clubs de Ligue 1 sont très nombreux à vouloir le récupérer. Selon nos informations, dans le sprint final du mercato, on retrouve l’OM. Les dirigeants olympiens tentent de trouver un prêt intéressant à Luis Henrique afin de libérer une place pour Youcef Belaili. Même chose du côté de Bordeaux, qui doit libérer une place dans son secteur offensif pour pouvoir envisager sa venue. Le timing risque d’être court pour ces deux clubs.



Toujours en France, Lorient, l’ESTAC et Brest sont sur le coup. Avec un avantage pour les Brestois, qui cherchent à recruter un talent pour compenser le départ de Romain Faivre. Le profil de Michel Der Zakarian sur le banc plaît au joueur, et la présence de son compatriote Harris Belkebla, donne du poids à l’option Belaili. A l’étranger, un club anglais dont l’identité n’a pas filtré est à noter. Tout comme le FC Bâle, en Suisse.