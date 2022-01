Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone prépare l’offre de la dernière chance pour Kamara !

Publié le 30 janvier 2022 à 20h10 par A.C.

L’Atlético de Madrid est l’un des clubs les plus évoqués ces derniers jours pour Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’OM se termine en juin prochain.

Jeune et talentueux, Boubacar Kamara s’est affirmé comme un véritable cadre de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Pourtant, Pablo Longoria croise les doigts pour le vendre le plus vite possible ! Ce mercato hivernal, semble en effet être la dernière chance pour l’OM de tirer un minimum d’argent du départ d’un joueur qui ne semble pas vouloir prolonger. La Gazzetta dello Sport évoque ce dimanche un fort intérêt du Bayern Munich, qui s’est fait berner par la Juventus sur Denis Zakaria et qui pourrait donc virer sur Kamara en ces dernières heures du mercato.

L’Atlético veut Kamara dès cet hiver