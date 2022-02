Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gardien de Dupraz est attendu en Premier League !

Publié le 4 février 2022 à 17h10 par D.M.

Ayant opté pour la nationalité anglaise, Etienne Green suscite l'intérêt de nombreux clubs de Premier League. Mais l'ASSE n'a pas l'intention de le laisser filer cet été.

L’ASSE a décidé de recruter Paul Bernardoni cet hiver afin notamment de pallier l’absence d’Etienne Green, blessé au coude. Mais malgré ce recrutement, le club stéphanois continue de fonder de solides espoirs sur le natif de Colchester, âgé de 21 ans. « On a voulu assurer en prenant Paul Bernardoni. L’ascension est allée très vite pour Etienne. Il va passer quatre mois aux côtés d’un gardien avec plus d’expérience, ce qui peut lui permettre de retravailler des choses où il avait moins bossé. Le risque que sa valeur marchande diminue du fait qu'il ne joue pas ? La valeur marchande, c’est un bout de papier. L’objectif aujourd’hui est de remettre Etienne en tant que numéro un la saison prochaine. On compte sur lui et on lui a dit » a confié Loïc Perrin, coordinateur sportif de l’ASSE.

Trois clubs anglais prêts à accueillir Green