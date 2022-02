Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Kouassi, le Bayern Munich veut encore dépouiller le PSG !

Publié le 4 février 2022 à 16h45 par A.M.

Deux ans après avoir obtenu la signature de Tanguy Kouassi, le Bayern Munich tente cette fois-ci d'arracher Ayman Kari (17 ans) et Warren Zaire-Emery (15 ans) au PSG.

Depuis plusieurs années, le PSG se retrouve confronter à un vrai problème avec ses jeunes talents et peine à les convaincre de signer leur premier contrat professionnel à Paris. Ainsi, plusieurs sont partis libres ces dernières saisons avec une destination récurrente : la Bundesliga. C'est notamment le cas de Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund), Mamadou Doucouré (Borussia Mönchengladbach) et surtout Tanguy Kouassi (Bayern Munich). Ce n'est pas tout puisque Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou encore Christopher Nkunku (RB Leipzig) ont également quitté le PSG pour l'Allemagne, mais dans le cadre d'un transfert cette fois-ci. Eric Dina Junior Ebimbe aurait pu s'ajouter à cette liste cet hiver, mais son transfert à Leverkusen a capoté dans les derniers instants. Mais la mode des Tits est loin d'être terminée en Bundesliga.

Le Bayern vise Kari et Zaire-Emery