Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare bien une révolution !

Publié le 4 février 2022 à 16h15 par A.M.

En plus de Mauricio Pochettino, Leonardo pourrait également quitter le PSG à l'issue de la saison. Le directeur sportif ne serait plus en odeur de sainteté du côté de Doha.

Revenu au PSG en 2019, Leonardo avait suscité de grands espoirs du côté des supporters parisiens qui étaient déçus du travail d'Antero Henrique, le prédécesseur du Brésilien. Cependant, ces derniers mois, Leonardo ne semble plus en odeur de sainteté. Sa gestion des derniers mercatos a engendré de nombreuses critiques, et l'ancien dirigeant de l'AC Milan pourrait même faire les frais de l'arrivée d'un entraîneur qui veut les pleins pouvoir à l'image de Zinedine Zidane.

Doha n'a plus confiance en Leonardo