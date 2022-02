Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 4 février 2022 à 12h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino fait régulièrement parler ces dernières semaines, Guillem Balague assure que le technicien argentin n'ira pas au bout de son contrat avec le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a déjà trois mois, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Il faut dire que depuis son arrivée, le technicien argentin a plusieurs fois été annoncé sur le départ, notamment du côté de Manchester United. Mais alors qu'il a raté la succession d'Ole Gunnar Solskjær en octobre dernier, Mauricio Pochettino ne compte pas laisser passer sa chance une seconde fois en fin de saison alors que Ralf Rangnick n'est là que pour assurer l'intérim. Selon Guillem Balague, l'avenir de l'ancien manager de Tottenham ne fait même aucun doute, bien que son contrat au PSG court jusqu'en 2023...

«Très clairement, Pochettino ne terminera pas son contrat»