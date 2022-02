Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est ficelé dans le dossier Mauricio Pochettino !

Publié le 3 février 2022 à 21h45 par Th.B.

Bien que sa cote ait pris un coup sur le marché des entraîneurs selon Eurosport, Manchester United ne douterait pas de Mauricio Pochettino et envisagerait bel et bien de nommer le coach du PSG, nouveau technicien des Red Devils pour la saison prochaine.

Clap de fin pour Mauricio Pochettino au PSG ? Pourtant sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’est clairement plus intouchable au sein du club parisien où des discussions à son sujet ont lieu comme le10sport.com vous le révélait en novembre 2021. D’ailleurs, d’après Le Parisien , Mauricio Pochettino n’aurait tout simplement que Manchester United en tête, club qu’il aurait aimé rejoindre après le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer à l’automne dernier selon plusieurs médias, en vain, puisque les décideurs du PSG lui ont fermé la porte. Pour autant, son avenir semblerait bel et bien s’écrire du côté de Manchester United.

Manchester United n’aurait aucun doute pour Pochettino !