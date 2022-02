Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli envoie un terrible message à Milik !

Publié le 3 février 2022 à 15h45 par A.M.

En difficulté cette saison, Arkadiusz Milik ne semble plus être un titulaire dans l'esprit de Jorge Sampaoli. L'entraîneur de l'OM lui adresse d'ailleurs un message assez clair.

Blessé en fin de saison dernière, Arkadiusz Milik a manqué l'Euro, mais également la préparation avec l'OM. Par conséquent, l'international polonais vit une saison compliquée. En difficulté depuis le début de la saison, l'ancien buteur de Naples a même perdu sa place dans le onze de départ de Jorge Sampaoli qui préfère utilisé Dimitri Payet en faux neuf. Et la situation ne va pas s'améliorer avec l'arrivée de Cédric Bakambu. D'ailleurs, le technicien argentin se montre catégorique au sujet d'Arkadiusz Milik.

«Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent»