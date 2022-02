Foot - OM

OM : Sampaoli justifie son choix fort avec Milik !

Publié le 2 février 2022 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 2 février 2022 à 9h13

Après le revers 2-1 concédé à Lyon, Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il a mis Arkadiusz Milik sur le banc.