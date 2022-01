Foot - OM

OM - Malaise : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Mandanda…

Publié le 30 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Bien que l’adjoint de Jorge Sampaoli ait justifié la non-titularisation de Steve Mandanda samedi en raison d’une situation physique non optimale qui aurait été discutée avec l’entraîneur de l’OM, le gardien français aurait été choqué par cette décision, à l’instar de joueurs du vestiaire phocéen.

Steve Mandanda a connu une nouvelle désillusion dans une saison au cours de laquelle il a vu son rôle à l’OM considérablement évoluer. En effet, dans le cadre des 1/8èmes de finale de Coupe de France samedi soir et la victoire aux tirs au but de l’OM face à Montpellier (1-1, 5-4), le champion du monde n’a pas été titularisé par Jorge Desio malgré avoir pris part aux rencontres lors des deux tours précédents. D’après l’adjoint de Jorge Sampaoli, la raison est purement physique comme il l’a expliqué en conférence de presse. « Steve n'a pas joué parce qu'il ne se trouvait pas dans une condition physique optimale. Il a reçu un coup, il a parlé avec l'entraîneur. Je pense que c'est la raison ».

Mandanda et le vestiaire choqués de la non-titularisation du gardien !