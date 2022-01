Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Sampaoli justifie un choix fort avec Mandanda !

Publié le 30 janvier 2022 à 9h10 par T.M.

Pressenti pour être titulaire ce samedi face à Montpellier en Coupe de France, Steve Mandanda s’est finalement assis sur le banc de touche. Un choix expliqué par Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli.

Ce samedi, l’OM a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Phocéens ont disposé de Montpellier, mais ont dû aller jusqu’aux tirs au but pour se qualifier. Une séance durant laquelle Pau Lopez s’est distingué sur sa ligne. L’OM peut ainsi remercier l’Espagnol, lui qui n’était pourtant pas annoncé titulaire pour cette rencontre. En effet, avant ce match, on pressentait plutôt une titularisation de Steve Mandanda, qui avait l’habitude de jouer en Coupe jusqu’à présent. Cela ne s’est pas passé comme cela et Mandanda était finalement sur le banc de touche durant le match.

« Il ne se trouvait pas dans une condition physique optimale »