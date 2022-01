Foot - Mercato - OM

OM - Malaise : Après son coup de sang, Gerson vide son sac !

Publié le 25 janvier 2022 à 5h30 par Th.B.

Ayant très peu goûté au choix de son entraîneur Jorge Sampaoli de le remplacer samedi soir en toute fin de match face au RC Lens (2-0), Gerson, milieu de terrain de l’OM, a expliqué son coup de sang sur les réseaux sociaux.

Avant la victoire acquise sur la pelouse du RC Lens samedi dernier (2-0), Gerson avait disputé en intégralité les deux dernières rencontres auxquelles il avait pris part avec l’OM. Alors forcément, au moment de l’annonce de son changement à un petit quart d’heure du coup de sifflet final face au club nordiste, l’international brésilien n’a pas caché sa frustration. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue et qui a fait parler dans la presse. Cependant, Gerson a souhaité éteindre le feu qu’il avait lui-même créé, par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux.

« Je suis heureux, je m’adapte de plus en plus »