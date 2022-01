Foot - OM

OM - Malaise : La grosse mise au point de Gerson !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h10 par T.M.

Remonté contre Jorge Sampaoli au moment d’être remplacé face à RC Lens, Gerson a souhaité s’expliquer.

Recrue phare de l’OM durant le dernier mercato estival, Gerson a toujours énormément de mal à convaincre. Pourtant, Jorge Sampaoli garde confiance en son joueur. Ce samedi, face au RC Lens, le Brésilien était d’ailleurs titulaire au coup d’envoi. Gerson sera finalement resté 75 minutes sur la pelouse, étant remplacé par Pol Lirola. Une sortie que le Marseillais a eu du mal à accepter, étant remonté au moment de sortir du terrain.

« Beaucoup de paix »