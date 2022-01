Foot - OM

OM - Malaise : Nouveau rebondissement dans l'affaire Pape Gueye !

17 janvier 2022

Alors que la FIFA a sanctionné l’OM et Pape Gueye dans le cadre de son transfert au club phocéen, le TAS a suspendu la décision de l’instance du football mondial concernant le milieu de terrain.

Malgré un accord avec Watford, Pape Gueye a pris la décision de rejoindre l’OM durant l’été 2020, un retournement de situation que n’a pas laissé passer le club anglais, qui avait déposé un recours devant la FIFA en février 2021. Ainsi, l’instance du football mondial a décidé d’interdire de recrutement l’OM pendant un an, mais également de suspendre Pape Gueye durant quatre mois, alors que le milieu est actuellement avec le Sénégal pour disputer la CAN. L’OM a annoncé samedi son intention de faire appel, et le TAS a déjà réagi.

Pape Gueye va pouvoir continuer de jouer