Foot - OM

OM - Malaise : Ce terrible constat d’Arkadiusz Milik sur sa situation !

Publié le 24 janvier 2022 à 15h10 par La rédaction

Alors qu’Arkadiusz Milik n’est pas en réussite cette saison avec l’OM, le Polonais s’est confié sur ses difficultés.

Avec Arkadiusz Milik, l’OM pensait enfin tenir le « grantatakan » tant recherché sur la Canebière. Toutefois, depuis le début de la saison, l’euphorie est retombée concernant le Polonais. En effet, l’attaquant de Jorge Sampaoli est de plus en plus décevant. D’ailleurs, l’entraîneur de l’OM n’hésite pas à s’en priver régulièrement et le mettre sur le banc. La situation est donc compliquée pour Milik, qui est à la peine sur le terrain. A l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ Pologne , le Marseillais s’est d’ailleurs confié sur ses difficultés.

« Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi »