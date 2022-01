Foot - OM

OM - Malaise : L’ombre de Jacques-Henri Eyraud plane toujours à l’OM !

Publié le 30 janvier 2022 à 13h30 par T.M.

Arrivé en 2017 à l’OM avec Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud s’était vu confier le rôle de président du club phocéen. Un poste qu’il a fini par quitter en février 2021. Pour autant, Eyraud aurait visiblement toujours une certaine influence à l’OM.

Il y a un an maintenant, la situation avait totalement dégénéré à l’OM. En effet, les supporters marseillais n’avaient pas hésité à manifester leur mécontentement en pénétrant notamment à l’intérieur de la Commanderie. Une colère avant tout dirigée vers Jacques-Henri Eyraud. Alors président de l’OM, ce dernier cristallisait toutes les tensions sur la Canebière. En effet, le moindre geste ou la moindre parole était sujet à polémique et son départ était ainsi vivement réclamé. Finalement, face à cette tournure, Frank McCourt a décidé d’opérer un choix très fort en remerciant Jacques-Henri Eyraud et nommant alors Pablo Longoria en tant que président. Par la suite, l’Américain avait assuré qu’Eyraud n’aurait plus aucun lien avec l’OM, il n’en serait finalement rien.

« A Marseille, c’est Longoria. A Paris, c’est Eyraud »