OM - Clash : Adil Rami fracasse Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 30 janvier 2022 à 14h10 par A.D.

Licencié il y a plus de deux ans pour faute grave par l'OM, Adil Rami a toujours une dent contre son ancien club, et en particulier contre Jacques-Henri Eyraud. Interrogé ce samedi, le défenseur de Troyes a une nouvelle fois dézingué l'ancien président marseillais.

Adil Rami n'a toujours pas digéré son licenciement de l'OM. Il y a un peu plus de deux ans, le club phocéen a décidé de se débarrasser du champion du monde français pour faute grave. Pour rebondir, Adil Rami s'est engagé en faveur de Fenerbahçe, Sochi et Boavista, avant de faire son retour en Ligue 1 du côté de Troyes. Et le temps passé n'aura pas réussi à calmer les ardeurs d'Adil Rami. Toujours en procès avec l'OM, le défenseur de 36 ans a avoué qu'il n'avait pas signé à Marseille au bon moment. Par ailleurs, Adil Rami n'a pas manqué d'adresser un nouveau tacle à la gorge à Jacques-Henri Eyraud, l'ancien président de l'OM.

«Eyraud, c'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football»