OM - Clash : Adil Rami règle sèchement ses comptes avec le projet McCourt !

Publié le 29 novembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 novembre 2021 à 11h52

Deux ans après avoir été licencié par l’OM, Adil Rami a signé son grand retour au Vélodrome dimanche soir avec le maillot de Troyes. Le défenseur central français de 35 ans en a profité pour régler ses comptes avec son ancienne direction, et il semble avoir la rancune tenace envers Jacques-Henri Eyraud…

Du haut de ses 35 ans, Adil Rami n’en a pas encore terminé avec le monde professionnel ! L’ancien défenseur central du LOSC et du FC Valence, qui s’est engagé avec Troyes pour un an en début de saison pour ce qui ressemble à un dernier challenge en Ligue 1, était d’ailleurs titulaire dimanche soir pour son grand retour sur la pelouse de l’OM dont il a porté les couleurs à l’aube du projet McCourt, entre 2017 et 2019. Une collaboration qui s’était très mal terminée puisque Rami avait finalement été licencié au terme d’un bras de fer avec le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud, et Rami s’est longuement confié sur ce divorce houleux avec l’OM.

« Je ferme quelques bouches »