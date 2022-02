Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme réponse de Sampaoli sur la polémique Milik !

Publié le 3 février 2022 à 4h15 par A.M.

Après la défaite contre l'OL (1-2), Jorge Sampaoli a été interrogé sur son choix de faire débuter Arkadiusz Milik sur le banc. Et la réponse de l'entraineur de l'OM ne va pas plaire au Polonais.

Pour son déplacement à Lyon mardi dans le cadre du match qui avait été arrêté et a rejoué, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois décidé de se passer d'Arkadiusz Milik au coup d'envoi de la rencontre. Le Polonais, qui traverse une saison délicate est entré en fin de match sans pouvoir faire la différence et inverser le score. L'OL s'est ainsi imposé face à l'OM (2-1) et Jorge Sampaoli a été interrogé en conférence de presse sur son choix de ne pas aligner Arkadiusz Milik d'entrée. Sa réponse a le mérite d'être claire.

«Je joue sans véritable neuf car je pense que c'est le mieux pour l'équipe»