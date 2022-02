Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez se prononce sur la situation de Mandanda !

Publié le 1 février 2022 à 13h10 par La rédaction

En concurrence avec Steve Mandanda depuis son arrivée à l’OM, Pau Lopez est pour le moment le grand vainqueur de ce duel. Ce qui ne l’empêche pas de respecter celui qu’il considère comme une « légende ».

Depuis ses débuts avec l’OM en 2007, Steve Mandanda n’a quasiment jamais eu de concurrence à son poste. Tour à tour, ses entraîneurs lui ont fait confiance et le champion du monde a rendu la pareille. Joueur le plus capé de l’histoire du club, il pensait terminer sa carrière dans les buts marseillais. Mais l’été dernier, il a vu Pau Lopez débarquer de la Roma et lui chiper sa place. Même si la situation pourrait sembler difficile en interne, le gardien espagnol a calmé les esprits.

« Celui qui jouerait à la place de Mandanda serait dans le feu »